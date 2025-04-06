Bakanlık 2 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin müfettiş görevlendirdi

Bakanlığın sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında "Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakanlığın ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen ihbar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kreşte yapılan denetimin ardından ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bakanlık olarak ihmali bulunan yetkililerin gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır