Osmaniye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 76 yaşındaki Mehmet Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 9 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaya'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, saat 10.00 sıralarında Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K. idaresindeki kamyonet ile Mehmet Kaya'nın (76) kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kaya ile kamyonet sürücüsü Hüseyin K. yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

9 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır