HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa’da yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir sitenin 4. katındaki balkonda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin daireye sıçraması önlenirken, 2 itfaiye eri ve evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.

Bursa’da yangın paniği! Ekipler sevk edildi

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin 4. katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Balkondan yükselen alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Mudanya İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek, alevlerin dairenin içerisine sıçramasını önledi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın sırasında dairede bulunan 2 kişinin de dumandan etkilendiği, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalelerinin yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’da yangın paniği! Ekipler sevk edildi 1

Bursa’da yangın paniği! Ekipler sevk edildi 2

Bursa’da yangın paniği! Ekipler sevk edildi 3

Bursa’da yangın paniği! Ekipler sevk edildi 4

Bursa’da yangın paniği! Ekipler sevk edildi 5

Bursa’da yangın paniği! Ekipler sevk edildi 6

Bursa’da yangın paniği! Ekipler sevk edildi 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de operasyon! 4 kişi tutuklandıEskişehir'de operasyon! 4 kişi tutuklandı
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon! 30'dan fazla silahlı çete üyesi öldürüldüNijerya'da silahlı çetelere operasyon! 30'dan fazla silahlı çete üyesi öldürüldü

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

15 milyon TL ediyordu: Sabah tarlaya gidince gördü

15 milyon TL ediyordu: Sabah tarlaya gidince gördü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.