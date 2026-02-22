HABER

Bakanlık duyurdu! 28 ilde operasyon: Çok sayıda tutuklama var

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 28 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığı belirtildi. 181 şüpheli tutuklanırken, 87’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı.

181 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

28 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 181'i tutuklandı. 87’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Pos tefeciliği yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 Milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Siber suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İçişleri Bakanlığı
