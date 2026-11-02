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Bakanlık duyurdu: 32 ilde FETÖ operasyonu! 72 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında 72 şüpheli yakalandı.

Bakanlık duyurdu: 32 ilde FETÖ operasyonu! 72 şüpheli yakalandı
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik 32 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'inin tutuklandığı belirtilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Bakanlık duyurdu: 32 ilde FETÖ operasyonu! 72 şüpheli yakalandı 1

Öte yandan yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö İçişleri Bakanlığı
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