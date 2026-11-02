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Önce köpekler birbirine saldırdı, ardından sahipleri kavga etti

Bolu’da köpeklerini gezdiren iki vatandaş arasında hayvanların birbirine saldırması nedeniyle çıkan tartışma tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

Önce köpekler birbirine saldırdı, ardından sahipleri kavga etti

Olay, Bolu İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Samoyed cinsi köpeğiyle gezen bir vatandaş ile Golden Retriever cinsi köpeklerini gezdiren diğer vatandaşın hayvanları birbirine saldırdı. Köpeklerin birbirine saldırmasının ardından sahipleri arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine iki vatandaş birbirine girdi. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada taraflar zaman zaman güreşerek birbirlerini yere düşürdü. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek ayırmaya çalıştığı kavga sırasında yaşanan arbede, cadde üzerinde kısa süreli hareketliliğe sebep oldu. Kavganın ardından taraflardan birinin bir süre yerde kaldığı görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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