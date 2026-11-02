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Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’nın Atabey ve Gönen ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında Atabey ve Gönen ilçelerinde operasyon düzenledi. Atabey ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheliye ait 25 ayrı adreste arama yapıldı.

Aramalarda 19 gram eroin, 287 adet uyuşturucu hap, 4 kök kenevir bitkisi, 73 gram esrar ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 ruhsatsız tabanca, 38 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 muşta, 1 kılıç, 3 kama ve 7 muhtelif kesici-delici alet bulundu.

Gönen ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerde yapılan aramalarda 100 gram esrar, 15 gram metamfetamin, kağıda emdirilmiş 4 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ve 49 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Isparta
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