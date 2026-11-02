Gönülden CİMER’e Teşekkür Başvuruları

Vatandaşlar, kamu hizmetinden duydukları memnuniyeti her yıl CİMER’e yaptıkları yüz binlerce teşekkür başvurusuyla dile getiriyorlar. Bu yıl da CİMER başvurularında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik teveccühler olmak üzere, sunulan kamu hizmetlerine ve kamu çalışanlarının özverisine dair iletilen teşekkür başvuruları, insanı merkeze alan ve vatandaş odaklı yönetim anlayışını somut bir biçimde gözler önüne serdi.

25 YILLIK HİZMETE TEŞEKKÜR

Benzersiz hikâyelere rastlanan CİMER başvurularından birinde, Mersin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilen teşekkür mesajında, 2001 yılında dar gelirli bir demiryolu işçisinin çocuğu olarak üniversiteyi kazandığında yurt bulamayan ve eğitimini büyük zorluklarla tamamlayan bir vatandaş, yıllar sonra kızı için yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Ve yıl 2026. Kızım bu sene Elazığ Fırat Üniversitesi Eczacılık bölümünü kazandı. Benim öğretmen, eşimin Jandarma Astsubay olmasına rağmen kızıma KYK Yurdu çıktı. 20 Eylül 2026 günü kızımı götürüp KYK’ya teslim ettik. Allah’ım sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım, mis gibi bir KYK yurdu. İlgilenen kıymetli Gençlik ve Spor Bakanımızdan da Allah’ım razı olsun. Kızım çok memnun, otel konforunda güvenli bir ortamda olması nedeniyle kafamız çok rahat. NEREDEN NEREYE... Eşim ile birlikte ellerinizden öper, uzun ömürler dileriz.”

KAYBOLDU, PANİKLEDİ, 112’Yi ARADI

Sivas’tan bir vatandaş ise ilk kez geldiği İstanbul’da gideceği yeri bulmakta zorlanıp panikleyince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını, gerekli yönlendirmeleri sağlayan ekiplerin hızla yardıma koştuğunu, annesine güvenle ulaştıktan sonra yazdığı teşekkür mesajında şu sözlerle anlattı:

“112 Acil Çağrı Merkezi’nin yönlendirmesi üzerine kısa süre içerisinde polis ekipleri bulunduğum yere geldi. Durumumu anlayışla karşılayan görevli polis memurları, ekip amirlerinden izin alarak beni gitmek istediğim yere kadar güvenli bir şekilde götürdüler. Özellikle görevli polis memurlarının göstermiş olduğu nezaket, sabır, anlayış ve insani yaklaşım benim için çok kıymetliydi. Bilmediğim ve kalabalık bir şehirde, zor ve stresli bir anda yardım talebime kayıtsız kalmamaları, görev alanlarının dışında olmasına rağmen ellerinden gelen hassasiyeti göstermeleri beni hem rahatlattı hem de çok mutlu etti. Bazen bir vatandaşın zor anında kendisini yalnız hissetmemesi, devletinin ve polisinin yanında olduğunu görmesi her şeyden daha değerlidir. O gün bunu bizzat yaşayarak hissettim.”

EMNİYET KEMERİ CEZASI HAYATINI KURTARDI

Isparta’dan bir vatandaş ise, kendisine emniyet kemeri takmadığı için ceza yazan Jandarma ekiplerine, denetimin hemen ardından yaşadığı kazadan sağ salim kurtulması üzerine CİMER’e teşekkür başvurusunda bulundu. Vatandaş, başvurusunda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“09/09/2026 günü Isparta’dan Dere Bağı yolundan Antalya’ya odun yüklü TIR çekici ile Çoban Pınar Jandarma Kontrol noktasında Bucak Jandarma Trafik ekipleri tarafından durduruldum. Emniyet kemerim takılı olmadığı için bana işlem yaptılar. Emniyet kemerimi takıp kontrol noktasından ayrıldım. Yaklaşık 5 veya 7 km ileride virajda TIR’ın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Virajda araç solunun üzerine yan yattı. Kaza sırasında emniyet kemerim takılıydı. Oradaki bana ceza yazan ekipler sayesinde şu anda hayattayım. İyi ki beni durdurmuşlar, ceza yazmışlar. Onlar olmasa emniyet kemerim takılı olmayacaktı ve şu anda hayatta olmayacaktım… Emniyet kemeri hayatımı kurtardı, oradaki memur arkadaşlardan Allah razı olsun, bundan sonra kemerimi takacağım ne olursa olsun.”

CANIM CİMER’İM

Kocaeli’nde, annesinin mezarına giden yolun bozuk olduğunu CİMER’e yazan bir vatandaş, yolun yapıldığını görünce teşekkürlerini de CİMER başvurusunda şöyle ifade etti:

“Sevgili CİMER, ben seninle annemin mezarına giden yolun olumsuzluğu sebebi ile yazışmıştım. Ve kısa bir süre içerisinde çalışmaların başlayıp çok olumlu yönde işler görünce inanılmaz mutlu oldum. Çünkü ben oraya annemi değil kalbimi gömdüm. Benim için öylesine kıymetli bir işlemdi ki yaptığınız şey, nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum…. Cumhurbaşkanımızın hayata geçirdiği ve bu ne ya dediğimiz her şeyin hayata ve bize bu denli entegre olması ve bık bık gereksiz direndiğimiz şeylerin hayatımızı kolaylaştırması kadar güzel bir şey olamaz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin ne yaparsa çok çok güzel yapıyor…. Çok çok teşekkür ederim canım CİMER’im seni çok seviyorum bir tuş kadar yakınımdasın çok şanslıyım. Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımla…”

YAVRU LEYLEĞİ KURTARDILAR, KAÇAN DANAYI DRONLA BULDULAR

Amasya Çaydibi köyünde uçamayan bir leylek bulunduğuna ve kanadının kırık olabileceğine yönelik başvuruda bulunan bir vatandaş, Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ilişkin, “Hızlı bir şekilde gelip leylek ile ilgilendiler. Sadece yavruymuş ve uçmayı öğrenememiş. Onun gibi durumda olan leyleklerin yanına götürdüler. İlgili ve naziktiler, çok teşekkür etmek istedik” ifadeleriyle söz konusu hizmetten memnuniyetini bildirdi.

Bilecik Bozüyük’ten bir başka vatandaş ise kaybolan danasının bulması için aradığında kısa sürede olay yerine gelen ve gün boyunca arama çalışmalarına katılan jandarma ekiplerine şu sözlerle teşekkür etti:

“Arama faaliyetlerinde dron desteği de kullanılmış ve yapılan özverili çalışmalar neticesinde danam bulunmuştur. Devletimizin vatandaşına gösterdiği bu ilgi ve fedakârlık beni son derece gururlandırmıştır. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma Teşkilatımıza, emeği geçen tüm personelimize ve her zaman vatandaşının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah devletimize ve güvenlik güçlerimize zeval vermesin.”

Türkiye’nin dört bir yanından gelen teşekkür mesajlarında, çatıya çıkan Şeker Kedi’yi kurtaran, 5 katlı bir binanın çatısında 12 gündür mahsur kalan mahallenin kedisi Prenses’i hızla çatıdan indiren, yaralı bir köpek için gece yarısı teyakkuza geçen itfaiye personellerine yapılan teşekkür başvuruları da yer aldı.

GÖNÜLDEN CİMER’E BÜLTENİ YAYINDA

CİMER’e her yıl iletilen yüz binlerce teşekkür başvurusu arasından özenle derlenen müracaatlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından her ay Gönülden CİMER’e: Teşekkür Başvuruları Bülteni ile kamuoyuyla paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanına, kamu hizmetlerine, kamu görevlilerine ve CİMER’e yönelik takdir mesajlarını içeren bu bülten, ilgili ayın dikkat çeken başvuru örneklerini vatandaşların dikkatine sunuyor. Ayrıca her ay düzenli olarak yayımlanan bültenin tüm sayıları, “iletisim.gov.tr” internet adresinde yer alıyor.