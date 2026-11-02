Selçuk Bayraktar'dan gündem olacak çıkış! 'Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ankara'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda genç bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle düzenlenen programda konuşan Bayraktar, bilimsel çalışmaların önemine değinirken Türkiye'nin gündemine ilişkin sözleriyle de dikkat çekti.

"AHLAKSIZCA VARLIK SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞAN İNSANLARI GÖRÜYORUZ"

Bilim insanlarının yıllarca emek vererek insanlığa faydalı çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Bayraktar, kolay yoldan zenginleşme arayışlarına tepki gösterdi.

Bayraktar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin gündemine bakıyoruz. Sizler gibi dişiyle tırnağıyla, fikir çilesiyle dirsek çürüterek bir yerlere gelmeye çalışan insanların, insanları şifaya kavuşturabilmek için yaptığı çalışmalar bir tarafta, bir taraftan da böyle hızla, kolay yoldan, ahlaksızca bir yerlere gelmeye, varlık sahibi olmaya çalışan insanları görüyoruz."

"NE YAPTIĞINIZDAN ZİYADE NASIL YAPTIĞINIZ DAHA ÖNEMLİ"

Genç bilim insanlarına tavsiyelerde bulunan Bayraktar, başarının yalnızca unvan, makam veya ödüllerle ölçülemeyeceğini vurguladı.

Önemli olanın kişinin hangi amaçla çalıştığı ve hangi değerleri benimsediği olduğunu belirten Bayraktar, "Ne yaptığınızdan ziyade nasıl yaptığınız daha önemli. Hangi ahlakla, hangi düsturla bunu gerçekleştirdiğiniz daha önemli" dedi.

Gençlere hedeflerine ulaşırken doğru bildikleri yoldan ayrılmamalarını tavsiye eden Bayraktar, elde edilen sonuç kadar o sonuca ulaşmak için gösterilen emeğin de değerli olduğuna işaret etti.

"ASIL OLAN SİZLERİN NİYETİ"

Konuşmasında makam ve statü elde etmenin tek başına başarı anlamına gelmediğini dile getiren Bayraktar, insanın yaptığı işteki niyetinin ve izlediği yolun belirleyici olduğunu söyledi.

Bayraktar, gençlere hitabında, "Asıl olan sizlerin niyeti" diyerek alın terinin, emeğin ve bilimsel çabanın önemine dikkat çekti.

"BUGÜNÜN DEĞİL, YARININ YARIŞINA HAZIRLANMAK GEREKİYOR"

Teknoloji alanındaki çalışmalarına da değinen Bayraktar, yalnızca bugünün rekabet koşullarına odaklanmanın yeterli olmadığını belirtti.

Gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları öngörerek hareket etmeye çalıştığını anlatan Bayraktar, bugünün yarışından çok yarının yarışına hazırlanmanın önemini vurguladı.

Genç bilim insanlarına hedeflerini yüksek tutmaları çağrısında bulunan Bayraktar, azami gayret göstermelerini ve doğruluktan ayrılmamalarını istedi.

AZİZ SANCAR'DAN KIZILELMA ANISI

Kurultayda Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da söz aldı.

Sancar, Selçuk Bayraktar'ın kendisine hediye ettiği, üzerinde KIZILELMA yazan Baykar ceketini günlük hayatında kullandığını anlattı.

Kuzey Carolina'da yaşadığı Chapel Hill'de bu ceket sayesinde KIZILELMA'nın tanındığını ifade eden Sancar'ın sözlerine Bayraktar da KIZILELMA vurgusuyla karşılık verdi.

Bayraktar'ın özellikle kolay yoldan servet edinmeye çalışanlara yönelik sözleri konuşmanın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.