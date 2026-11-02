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Görüntüler infial yaratmıştı! 3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı

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Ankara'da kaydedilen görüntüler 'Böyle anne olmaz olsun' dedirtti. Sokak ortasında 3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim tarihinde sosyal medyada paylaşılan ve küçük yaştaki bir çocuğun bir kadın tarafından darp edildiğini gösteren görüntüler üzerine harekete geçti.

ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan araştırmada, olayın yaşandığı bölgedeki görüntüler incelenerek şüphelinin olay yerine geldiği ve ayrıldığı araç tespit edildi.

Görüntüler infial yaratmıştı! 3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı 1

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ANNESİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Aracın plaka ve tescil bilgilerinden hareketle kimliği belirlenen şüpheli A.M.’nin, darbedilen 3 yaşındaki çocuğun annesi olduğu anlaşıldı.

Görüntüler infial yaratmıştı! 3 yaşındaki çocuğunu darbeden anne tutuklandı 2

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Gölbaşı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, düzenlenen çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mağdur çocuk, gerekli koruma ve bakımının sağlanması amacıyla ilgili kuruma teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara anne
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