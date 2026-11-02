Emir Sarıgül'den çarpıcı Özgür Özel iddiası! Mustafa Sarıgül'den 350 bin dolar almış... 'Hediye paketi' detayı dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sargül ailesine yönelik yürüttüğü kara para soruşturması gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda isim tutuklanırken, tutuklananlardan biri de Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül oldu.

EMİR SARIGÜL'DEN ÇARPICI ÖZGÜR ÖZEL İDDİASI: "BABAM 350 BİN DOLAR VERDİ"

Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili çarpıcı bir iddia da yer aldı. Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün, Özgür Özel'e 350 bin dolar para verdiğini öne sürdü ve bu sürecin ayrıntılarını anlattı.

MUSTAFA SARIGÜL 250 BİN DOLARI ARACIN ARKASINA BIRAKMIŞ

Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün, Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında bina çalışmalarıyla ilgili olarak Özel'e 250 bin dolar verdiğini iddia etti. Sarıgül bu para alışverişinin, Ankara'nın Ümitköy semtinde bulunan bir restoranın çıkışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Sarıgül, babasının restoran çıkışında 250 bin doları Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktığını ifade etti. Sarıgül bu bilgiyi ise doğrudan babasından öğrendiğini söyledi.

HEDİYE PAKETİ İÇİNDE 100 BİN DOLAR İDDİASI

İkinci iddia ise hediye paketiyle gerçekleşen para teslimatı oldu. Emir Sarıgül, geçen ay babası Mustafa Sarıgül'ün, kendisine Özgür Özel'in Ankara'daki evine yemeğe geleceğini söylediğini belirtti. Sarıgül, babasının kendisinden iki adet atkı satın almasını istediğini belirtti. İstinye Park'ta bulunan ünlü bir markadan atkıları aldığını belirten Emir Sarıgül, sonrası atkıların hediye paketi içerisine yerleştirdiğini ve babasının da paketin içine 100 bin doları parça parça koyduğunu iddia etti. Sarıgül, söz konusu paketin Ankara'daki Ulus Platin konutlarında bulunan evde Özgür Özel'e teslim edildiğini öne sürdü.

Emir Sarıgül'ün bu iddialarına göre soruşturma nedeniyle Yeni Parti'den istifa eden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'e toplamda 350 bin dolar verdi.