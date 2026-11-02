Mahalledeki araba denizin ortasından çıktı! Bodrum'daki sağanakta inanılmaz görüntü

Bodrum’da yaşanan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. 20 noktada su baskını yaşındı. Mazı Mahallesi’nde bir otomobil yükselen dere sularına kapılarak denize sürüklendi.

TATİL BELDELERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından Bodrum’da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece boyunca etkisini artırdı. Özellikle Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

20 YERDE SU BASKINI

Şiddetli yağış nedeniyle 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 20 noktada su baskını meydana geldi. Yollarda biriken sular nedeniyle bazı bölgelerde trafik aksarken, ekiplerin müdahalesiyle kapanan güzergahlar yeniden ulaşıma açıldı.

OTOMOBİL DENİZE SÜRÜKLENDİ

Mazı Mahallesi’nde ise yağışın etkisiyle Hurna Deresi’nin debisi yükseldi. Taşkın sularına kapılan bir otomobil denize sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler sevk edildi.

Bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.

Yalıkavak Mahallesi’nde de şiddetli yağış nedeniyle bir istinat duvarı çöktü.

METEOROLOJİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Bodrum’da metrekareye 46 kilogram yağış düşerken, Meteoroloji yetkilileri bölgede özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın yeniden etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır