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Bir ilçe 53 gündür didik didik aranıyor! 11 aylık Büşra bebek hala bulanamadı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebek 53 gündür kayıp. Jandarma ve AFAD ekipleri 53 gündür tüm ilçeyi didik didik etmesine rağmen Büşra bebekten bir iz bulunamadı.

Bir ilçe 53 gündür didik didik aranıyor! 11 aylık Büşra bebek hala bulanamadı

Sivas'ta 10 Ekim 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçmişti.

Bir ilçe 53 gündür didik didik aranıyor! 11 aylık Büşra bebek hala bulanamadı 1

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma genişletilerek aile bireyleri gözaltına alınmış, verdikleri çelişkili ifadeler sonrası anne ve baba dahil toplam 6 kişi tutuklanmıştı. İhbarın ardından harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma timleri, arazide Büşra bebeğe dair iz arama çalışmalarına başlamıştı.

Bir ilçe 53 gündür didik didik aranıyor! 11 aylık Büşra bebek hala bulanamadı 2

53 GÜNDÜR ARAYIŞ DEVAM EDİYOR

Köyün çevresinde AFAD, UMKE, Jandarma ve diğer ekipler tarafından iz takip köpeği ve dron ile birlikte aralıksız sürdürülen çalışmalar, aradan geçen 53 güne rağmen sonuç vermedi.

Bir ilçe 53 gündür didik didik aranıyor! 11 aylık Büşra bebek hala bulanamadı 3

Kayıp Büşra bebeğe canlı veya ölü ulaşamayan ekipler çalışmalarını sürdürürken konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sivas
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