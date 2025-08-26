Bakanlık soruşturma izni vermişti! Başsavcılıktan emniyete Mücahit Birinci talimatı... Şüpheli sıfatıyla ifade verecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen haftalarda 'İBB Borsası' iddiasında; avukat Mücahit Birinci ile tutuklu iş insanı Murat Kapki arasında cezaevinde geçen görüşmeyi kamuoyuna aktarmıştı. İddiaların ardından Adalet Bakanlığı konuyla ilgili olarak soruşturma izni verirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Gelinen aşamada Başsavcılık, emniyete Mücahit Birinci için yazı gönderdi. Yapılan açıklamada "şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır" denildi.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya dair açıklaması:



“04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.“