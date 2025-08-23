HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Bakanlık'tan pestisit alarmı: Sofralara kadar giren tehlikeye karşı "B-Reçete" hamlesi! Tarımda yeni dönem: O ilaçlar reçete ile satılacak...

Tarım ve Orman Bakanlığı, sebze ve meyvelerdeki pestisit kalıntısı tehlikesine karşı harekete geçti. Özellikle ihracat ürünlerinin gümrükten dönmesine yol açan kimyasal kalıntı sorununa çözüm bulmak amacıyla zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak. Detaylar haberimizde…

Bakanlık'tan pestisit alarmı: Sofralara kadar giren tehlikeye karşı "B-Reçete" hamlesi! Tarımda yeni dönem: O ilaçlar reçete ile satılacak...
Sedef Karatay

Tarım ve Orman Bakanlığı, sofralarımıza kadar ulaşan pestisit tehlikesine karşı harekete geçti. İhracat ürünlerinde tespit edilen kimyasal kalıntılar nedeniyle sık sık gümrükten dönen ürünlere çözüm bulmak amacıyla zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak.

“B-Reçete” (Bitki Reçetesi) uygulamasıyla ilaç kullanımı sıkı denetime alınacak, gıda güvenliği ve insan sağlığı korunacak.

Bakanlık tan pestisit alarmı: Sofralara kadar giren tehlikeye karşı "B-Reçete" hamlesi! Tarımda yeni dönem: O ilaçlar reçete ile satılacak... 1

AVRUPA’YA İHRACATTA PESTİSİT ENGELİ

Bloomberg’te yer alan habere göre, son dönemde Avrupa’ya gönderilen ürünlerde tespit edilen pestisit kalıntıları, Türkiye’ye geri dönüşlere neden oldu. Bu durum üzerine Bakanlık, zirai ilaç kullanımını kontrol altına almak için “B-Reçete” (Bitki Reçetesi) uygulamasını başlatma kararı aldı.

Bakanlık tan pestisit alarmı: Sofralara kadar giren tehlikeye karşı "B-Reçete" hamlesi! Tarımda yeni dönem: O ilaçlar reçete ile satılacak... 2

B-REÇETE İLE SIKI DENETİM

Yeni sistemle, üreticilerin zirai ilaçları bayilerden sınırsız şekilde alması engellenecek. Hangi bitkiye, hangi alanda ve hangi dozda ilaç kullanılacağı önceden belirlenecek ve reçeteye bağlanacak. Bu sayede aşırı ilaç kullanımı önlenecek, gıda güvenliği artırılacak, çevre ve insan sağlığı korunacak.

Bakanlık tan pestisit alarmı: Sofralara kadar giren tehlikeye karşı "B-Reçete" hamlesi! Tarımda yeni dönem: O ilaçlar reçete ile satılacak... 3

PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

Bakanlık, B-Reçete sistemine ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Uygulama, önce pilot bölgelerde hayata geçirilecek, ardından 2026 yılında tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.

Bakanlık tan pestisit alarmı: Sofralara kadar giren tehlikeye karşı "B-Reçete" hamlesi! Tarımda yeni dönem: O ilaçlar reçete ile satılacak... 4

Sistem, ilaçların reçetelenmesinden tarlada kullanımına ve hasat sürecine kadar tüm aşamaları kapsayacak. Böylece üreticiler ve kullanılan ilaç miktarı kayıt altına alınarak denetim güçlendirilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlarÇocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar
Metrelerce kazıp kemikleri sağa sola fırlatmışlar! "Çalmadık, duruyor"Metrelerce kazıp kemikleri sağa sola fırlatmışlar! "Çalmadık, duruyor"

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı İhracat Pestisit ilaç sebze ve meyve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tepki çeken 'Ters kelepçe' tehditleri sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan yeni paylaşım!

Tepki çeken 'Ters kelepçe' tehditleri sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'tan yeni paylaşım!

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiası! 'Başıma silah dayayarak...' Hukuki süreç başlattı

Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiası! 'Başıma silah dayayarak...' Hukuki süreç başlattı

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.