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Bakanlık'tan Urla Belediyesi'ne 3,7 milyon TL ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, İzmir'in Urla ilçesinde, açık alana dökülen atıkların neden olduğu kirlilikle ilgili Urla Belediyesi ve özel firmaya 1 milyon 869 bin 726'şer TL ceza uygulandı.

Bakanlık'tan Urla Belediyesi'ne 3,7 milyon TL ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, basına yansıyan görüntüler üzerine yapılan incelemede Urla Yağcılar Mahallesi'nde bulunan alanda vahşi depolama yapıldığı belirlendi. Hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların Urla Belediyesi ve özel bir firma tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

Çevre Kanunu kapsamında Urla Belediyesi’ne ve firmaya ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL olmak üzere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Urla belediye
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