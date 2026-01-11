Bakanlık ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'da sabah evden çıkacaklar için saat verildi

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak ve kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu'nun güneyinde yağmur şeklindeki yağışların; yüksekleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor. Afyonkarahisar ve Ankara’da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin’in batı ilçeleri ile Isparta’nın güney ve doğusu, Konya’nın güney ve batı ilçeleri ile Mersin ve Adana’da kuvvetli; Antalya’nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

RÜZGAR, FIRTINA...

Açıklamada ayrıca, "Orta ve Doğu Karadeniz’de, Batı Akdeniz ile batı kesimlerinden başlayarak zamanla İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, buzlanma ve don, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsü olan bölgelerde çığ ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. Tahminlere göre Pazar öğle saatlerinden itibaren düşecek sıcaklıklar gece saatlerinde kar yağışını beraberinde getirecek. İstanbul'da meteorolojik tahminlere göre Pazartesi günü yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

PAZARTESİ SABAH 06.00'DAN İTİBAREN...

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. AKOM'un tahminlerine göre kent genelinde gündüz 10 derecelerde seyreden sıcaklıklar Pazar gece saatlerinde 2-3 derecelere kadar gerileyecek. Gece İstanbul'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor. Yağışların haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. AKOM kent genelinde buzlanma uyarısı da yaptı. Haftanın diğer günleri ise İstanbul'da parçalı ve çocuk bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

FIRTINA GELİYOR

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre de, İstanbul'da Pazar gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Yağışların yerel ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Diğer yandan Marmara bölgesinde güney ve doğuda yerel kuvvetli yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyden saatte 50-70 kilometre hızında, fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.