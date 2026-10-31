Bakanlıktan 3 il için şiddetli yağış uyarısı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda Ege bölgesi için sağanak yağış vefırtına uyarısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; Yarın Muğla ve İzmir'de şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor, Muğla için turuncu; İzmir ve Aydın için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim” ifadeleri kullanıldı.