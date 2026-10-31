Bakanlıktan 3 il için şiddetli yağış uyarısı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda Ege bölgesi için sağanak yağış vefırtına uyarısında bulundu.

MUĞLA, İZMİR VE AYDIN İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; Yarın Muğla ve İzmir'de şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor, Muğla için turuncu; İzmir ve Aydın için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır