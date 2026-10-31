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Bakanlıktan 3 il için şiddetli yağış uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla, İzmir ve Aydın için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Bakanlıktan 3 il için şiddetli yağış uyarısı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda Ege bölgesi için sağanak yağış vefırtına uyarısında bulundu.

Bakanlıktan 3 il için şiddetli yağış uyarısı 1

MUĞLA, İZMİR VE AYDIN İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; Yarın Muğla ve İzmir'de şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor, Muğla için turuncu; İzmir ve Aydın için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan 3 il için şiddetli yağış uyarısı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir Muğla
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