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Kahramanmaraş'ta 5 mahallede şap karantinası

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bazı büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu kararıyla 5 mahalle karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ta 5 mahallede şap karantinası

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı tedbirleri kapsamında 5 mahalle karantinaya alınarak, hayvan hareketleri kısıtlandı. Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası, 25 Eylül tarihinde çevre illerde görülen şap vakaları nedeniyle geçici olarak kapatılmış ve ilçede yoğun aşılama çalışması başlatılmıştı. Yürütülen saha taramalarında Pınarbaşı Mahallesi’nde hastalık çıkışı tespit edildi. Bu gelişme üzerine toplanan Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu, Pınarbaşı, Kızılcaoba, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Taşburun mahallelerinde karantina kararı aldı.

HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Alınan karar doğrultusunda söz konusu mahallelere ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Diğer mahallelerde de sağlık taramalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurallara titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verilmesini istedi.

Kahramanmaraş ta 5 mahallede şap karantinası 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş
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