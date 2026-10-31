HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail ordusu, El Halil'de sürdürdüğü kuşatma ve saldırılarla 3 bin 300 Filistinliyi yerinden etti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine uyguladığı kuşatma ve saldırılarla 3 bin 300'ü aşkın Filistinliyi yerinden ettiği bildirildi.

İsrail ordusu, El Halil'de sürdürdüğü kuşatma ve saldırılarla 3 bin 300 Filistinliyi yerinden etti

El Halil Belediyesi, İsrail'in 23 Ekim'den beri kente yönelik sürdürdüğü kuşatma ve saldırılarla ilgili bir açıklama yayımladı.

İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar kapsamında Filistinlilere ait 15 evi yerle bir ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü kentte 327 iş yerini kapattığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU 3 BİN 300 FİLİSTİNLİYİ YERİNDEN ETTİ

El Halil kentine uygulanan abluka ve saldırıların günlük ekonomik maliyetinin 12 milyon şekel (yaklaşık 3,8 milyon dolar) olarak tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“İsrail'in El Halil'deki askeri uygulamaları, yaklaşık 80 bin Filistinli öğrenciyi okullarından mahrum bıraktı. Kentin el-Celde ve Ayn Deyr Bahha mahallelerinde yoğunlaşan saldırılardan etkilenen 3 bin 300'ü aşkın Filistinli göç etmek zorunda kaldı.”

EL HALİL'DE SALDIRI VE KUŞATMA

İsrail ordusunun El Halil'e yönelik saldırısı ve kuşatması, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu, El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil Belediyesinin 27 Ekim akşamı yaptığı son açıklamaya göre, bölgede düzenlenen askeri saldırılar nedeniyle 780 aileden 4 bin 969 Filistinli yerinden edilmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rubio, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendirdiklerini söylediRubio, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendirdiklerini söyledi
Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldıSuriye'nin başkenti Şam'da tarihi Süleymaniye Tekkesi restore edilerek yeniden açıldı

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

İsrailli ünlü oyuncu reklamda olduklarını düşünüp söyledi!

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.