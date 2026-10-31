İsrail ordusu, El Halil'de sürdürdüğü kuşatma ve saldırılarla 3 bin 300 Filistinliyi yerinden etti

El Halil Belediyesi, İsrail'in 23 Ekim'den beri kente yönelik sürdürdüğü kuşatma ve saldırılarla ilgili bir açıklama yayımladı.

İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar kapsamında Filistinlilere ait 15 evi yerle bir ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü kentte 327 iş yerini kapattığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU 3 BİN 300 FİLİSTİNLİYİ YERİNDEN ETTİ

El Halil kentine uygulanan abluka ve saldırıların günlük ekonomik maliyetinin 12 milyon şekel (yaklaşık 3,8 milyon dolar) olarak tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“İsrail'in El Halil'deki askeri uygulamaları, yaklaşık 80 bin Filistinli öğrenciyi okullarından mahrum bıraktı. Kentin el-Celde ve Ayn Deyr Bahha mahallelerinde yoğunlaşan saldırılardan etkilenen 3 bin 300'ü aşkın Filistinli göç etmek zorunda kaldı.”

EL HALİL'DE SALDIRI VE KUŞATMA

İsrail ordusunun El Halil'e yönelik saldırısı ve kuşatması, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu, El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil Belediyesinin 27 Ekim akşamı yaptığı son açıklamaya göre, bölgede düzenlenen askeri saldırılar nedeniyle 780 aileden 4 bin 969 Filistinli yerinden edilmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır