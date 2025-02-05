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  4. Bakanlıktan 6 Şubat filmi! “Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz”

Bakanlıktan 6 Şubat filmi! “Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz”

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.02.2025 09:26
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın felaketinin ikinci yılında depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı, “Bir Oluruz” temalı tanıtım filmi yayınladı. Sosyal medya hesabından filmi paylaşan Bakan Murat Kurum, “Doğarız küllerimizden Bir Oluruz, yeri gelir tüm Türkiye 11 il oluruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan 6 Şubat filmi! “Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz”

Ezan sesi, dalgalanan bayrak ve nöbet tutan asker görüntüleriyle başlayan filmde 6 Şubat sabahı televizyon ekranlarında yankılanan deprem haberleri yer aldı. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yardım seferberliğinin konu edildiği filmde asrın birlikteliğine vurgu yapıldı.

“BİRİMİZİN TIRNAĞI İÇİN BİNİMİZ SEFERBER OLURUZ”

Filmin seslendirmesinde ise şu ifadelere ver verildi: Bir oluruz. Sarsılsak da derinden, biz birbirimize tutunuruz. Sen bilirsin sarıldık mı ne de güçlü dururuz. Bir oluveririz; uzak da olsa kardeşimiz, düştüyse dara ve dahi ‘yetiş’ dediyse Mecnun misali yollara düşüverir, dağları aşar, yine birbirimizi buluveririz. Bazen de ağlarız. Koşar, düşer yoruluruz. Ama omuz omuza nice kuvvetler doğururuz. Yeri gelir; birimizin tırnağı için binimiz seferber oluruz. Köklerimiz derindedir. Umudumuz yüksektir.

“DOĞARIZ KÜLLERİMİZDEN BİR OLURUZ”

Sarsılsak da bir gün tasalanma yine sapasağlam dururuz. İstikbale dirayetli bir temel oluruz. Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz. Anka misali küllerimizden doğar yine de dimdik dururuz. Kapımızı çaldıysa zor günler biz dimdik dururuz. Verdik mi omuz omuza, durduk mu yan yana aş olur, yoldaş olur, yuva, yurt oluruz. Doğarız küllerimizden bir oluruz. Yeri gelir 11 il oluruz.

Film, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Allah’ın izniyle depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını aya kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz” sözleriyle sona eriyor.

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Bakan film 6 şubat
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