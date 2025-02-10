HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bakanlıktan 81 valiliği talimat! Yazı gönderildi: Sokaktaki sahipsiz her hayvan için 71 bin lira ceza

Bakanlıktan 81 valiliği talimat! Yazı gönderildi: Sokaktaki sahipsiz her hayvan için 71 bin lira ceza

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en çok tartışılan konularından biri de sokak hayvanları tartışması oldu. Sahipsiz köpeklerin toplatılması için 2028'e kadar süre verildiği iddia edilmişti. 81 valiliğe yazı gönderen Tarım ve Orman Bakanlığı 2028'e kadar bir mühlet olmadığını toplatılıp geri bırakılan her sahipsiz hayvan için belediyelere 71 bin lira ceza kesileceğini belirtti.

Bakanlıktan 81 valiliği talimat! Yazı gönderildi: Sokaktaki sahipsiz her hayvan için 71 bin lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz köpeklerin toplanması için 2028’e kadar süre verildiği iddiaları gündem olmuştu. Bakanlığın valiliklere ilettiği talimatta başıboş köpeklerle mücadele konusunda köpeklerin toplanması için belediyelere verilen sürenin 2028'e kadar olmadığı belirtildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre belediyelerin köpekleri hemen toplamaları gerektiği bildirilirken köpekleri geri bırakan belediyelere köpek başı 71 bin TL ceza uygulanacağı ifade edildi.

KK2

"2028 YILININ BEKLENMESİ MEVZUATA AYKIRI"

Bakanlığın talimatında şu ifadeler yer aldı:

"5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmi beş bini aşan Belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

KKKA1

"BIRAKILAN HAYVAN BAŞINA 71 BİN 965 LİRA CEZA"

Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir."

Anahtar Kelimeler:
Ceza Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş'ın 'ön seçim' kararından sonra dikkat çeken paylaşım

Yavaş'ın 'ön seçim' kararından sonra dikkat çeken paylaşım

Yeni dönemde o grup hariç herkesin 1047 lira olan elektrik faturası 2016 lira olacak! Muaf tutulacaklar listesi belli oldu

Yeni dönemde o grup hariç herkesin 1047 lira olan elektrik faturası 2016 lira olacak! Muaf tutulacaklar listesi belli oldu

AKOM'dan kar uyarısı! İstanbul için saat verildi: "Etkisini arttıracak"

AKOM'dan kar uyarısı! İstanbul için saat verildi: "Etkisini arttıracak"

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Berat Albayrak’ın dönüşü: Yeni Kabine'de tanıdık isimler!

Kayınpederiyle birlikte oldu! "İğrenç sahne..."

Kayınpederiyle birlikte oldu! "İğrenç sahne..."

Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak!

Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.