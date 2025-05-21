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Bakanlıktan İSKİ'ye atık su cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel atık suları arıtmadan Marmara Denizi’ne deşarj eden İSKİ’ye 3.3 milyon TL ceza kesti.

Bakanlıktan İSKİ'ye atık su cezası!
Melih Kadir Yılmaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İSKİ'ye para cezası kesildiği duyuruldu.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir.

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Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ’ye Çevre Kanunu’na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.,"

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Anahtar Kelimeler:
Ceza İSKİ atık su Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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