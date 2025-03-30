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Bakanlıktan ramazanda 155 bin aileye ziyaret

30.03.2025 10:27
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı boyunca 81 ilde 155 bin aileye ziyaretlerde bulundu.

Bakanlıktan ramazanda 155 bin aileye ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Aile Yılı' kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar, ramazan ayında da devam etti. İl yöneticileri bu kapsamda ramazan ayı boyunca bulundukları il ve ilçelerdeki bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelere yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleştirdi.

81 ilde vatandaşların memnuniyet düzeyleri ve hizmet kalitesi hakkındaki geri bildirimlerinin titizlikle değerlendirilmesi hedefiyle engelli, yaşlı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcısı ve koruyucu ailelerden oluşan 155 bin aile ziyaret edildi. Toplanan geri bildirimlerle, bakanlığın hizmet politikalarına dayanak oluşturacak ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacak ziyaretlerde yöneticiler, ailelerin beklentilerini ve önerilerini dinleyerek hizmetlerin daha kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı hale getirilmesi için gerekli adımları değerlendirdi. Hizmet kalitesini ölçmek ve vatandaş beklentilerini daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde yöneticiler, ailelerin yanında olduklarını ve aldıkları hizmetlere dair geri bildirimlerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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