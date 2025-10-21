Bakımevinde 3 yaşındaki öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Olay, kentteki özel bir gündüz bakımevinde meydana geldi. Baba Y.K., okuldan aldığı kızı L.K.’nın ağlaması üzerine nedenini sordu. Öğretmeni N.D. tarafından ısırıldığını söylemesi üzerine kızının kolunu inceleyen Y.K., şaşkınlık yaşadı. Kızının kolunda ısırık izlerini gören Y.K., durumu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne bildirerek, N.D.’den şikayetçi oldu. Polisin gözaltına alarak ifadesine başvurduğu N.D., olayın öğrencisini severken geliştiğini ve ısırmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, üzüntüsünü dile getirdi. Bakımevi olay üzerine öğretmen N.D.'nin görevine son verdi.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen N.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde ‘Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır