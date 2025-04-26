HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bakırköy'de ağızlıksız gezdirilen pitbull köpeğe saldırdı! Sahibine para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı

Bakırköy'de ağızlıksız gezdirilen pitbull, meydanda başka bir köpeğe saldırarak zarar verdi. Köpek çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılırken, pitbullun sahibine 76 bin 149 lira para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Bakırköy'de ağızlıksız gezdirilen pitbull köpeğe saldırdı! Sahibine para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı
Begüm Özkaynak

Bakırköy'de ağızlıksız gezdirilen pitbull, başka bir köpeğe saldırdı. Köpek çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda bir kişinin pitbull cinsi köpeğini bilerek ve isteyerek insanların üzerine saldığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

ISTANBUL---BAKIRKOYDE-AGIZLIKSIZ-GEZDIR_681696_201868

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, köpeğin herhangi bir insana saldırmadığı ve zarar vermediği, olay yerinde bulunan köpeklerle boğuştuğu belirlendi. Ağızlığı olmadığı ve saldırgan olduğu belirlenen köpeğin B.T.'ye ait olduğu tespit edildi.

76 BİN 149 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürülen B.T.'ye '5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında, 76 bin 149 lira para cezası uygulandı. Ayrıca B.T. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçu kapsamında başlatılan adli işlemleri sürüyor.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kirişçi'den torpil desteği istemişlerdi! O isim 1. sırada yerini aldıKirişçi'den torpil desteği istemişlerdi! O isim 1. sırada yerini aldı
Hatay'da gündem T'siz Hatay tabelasıHatay'da gündem T'siz Hatay tabelası

Anahtar Kelimeler:
Bakırköy köpek Pitbull saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri Özel programlarını iptal etti! Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' gelişmesi

CHP lideri Özel programlarını iptal etti! Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' gelişmesi

İrfan Can maç sonu çıldırdı! "Önce adam olsun"

İrfan Can maç sonu çıldırdı! "Önce adam olsun"

Çok konuşulmuştu! Özgür Çelik gündem olan valizin içini gösterdi

Çok konuşulmuştu! Özgür Çelik gündem olan valizin içini gösterdi

"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı

"7,5-8,0 büyüklük tahminleri tutarsızlık içeriyor" diyerek açıkladı

Fenerbahçe cephesinden sert açıklama! "Operasyon çekilmiştir"

Fenerbahçe cephesinden sert açıklama! "Operasyon çekilmiştir"

Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti

Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.