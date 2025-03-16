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Bakırköy'de karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı!

16.03.2025 00:35
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Bakırköy Yeşilköy Sahil'inde karaya oturan Liberya Bayraklı MSC Rhiannon isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Bakırköy'de karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC RHIANNON isimli 188 m boyundaki konteyner gemisi, balık adam ekibimizin yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma Uzmanımız, Kılavuz Kaptanımız, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörümüzce oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Romanya Tekirdağ
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