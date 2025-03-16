Bakırköy'de karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC RHIANNON isimli 188 m boyundaki konteyner gemisi, balık adam ekibimizin yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma Uzmanımız, Kılavuz Kaptanımız, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörümüzce oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır