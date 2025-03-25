Bakırköy'de rezidanstan kameralara yansıyan hırsızlık! 2 şüpheli yakalandı...

Bakırköy, Sakızağacı, Kennedy caddesinde bulunan rezidansta 10 Kasım Pazar günü meydana gelen olayda A.B. adlı tekstil işiyle uğrayan iş insanının evine giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı.

ÖNCE ZİLLERE BASTILAR

Mağdur A.B.’nin ihbarı üzerinde Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin binaya girdiği ve çıktığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin bir süre zillere basarak kapıları açtırmaya çalıştıkları, güvenlik görevlisinin yerinde olmamasını fırsat bilerek elleriyle kapıyı açarak daireye girdikleri görüldü. Şüphelilerin bir süre sonra çaldıklarıyla birlikte binadan çıkarken de güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

YENİ HIRSIZLIK HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada kimliğini belirlediği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelileri takibe alan polis 2 kişiyi yeni bir hırsızlık hazırlığındayken Bakırköy’de gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden E.G.’nin daha önceden 38 suç kaydı bulunduğu, 13 ayrı suçtan arandığı belirlendi. E.G.’nin ise hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli N.Ç.’nin ise poliste daha önceden 25 suç kaydı olduğu belirlendi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)