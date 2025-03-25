HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakırköy'de rezidanstan kameralara yansıyan hırsızlık! 2 şüpheli yakalandı...

Bakırköy'de rezidanstan kameralara yansıyan hırsızlık! 2 şüpheli yakalandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 10:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy’de rezidansta bulunan daireye girerek kasadaki yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. İki kişinin binaya girdikleri ve çıktıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerden birinin 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Bakırköy'de rezidanstan kameralara yansıyan hırsızlık! 2 şüpheli yakalandı...

Bakırköy, Sakızağacı, Kennedy caddesinde bulunan rezidansta 10 Kasım Pazar günü meydana gelen olayda A.B. adlı tekstil işiyle uğrayan iş insanının evine giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı.

ISTANBUL---BAKIRKOYDE-REZIDANSTAN-HIRSI_626763_185656

ÖNCE ZİLLERE BASTILAR

Mağdur A.B.’nin ihbarı üzerinde Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin binaya girdiği ve çıktığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin bir süre zillere basarak kapıları açtırmaya çalıştıkları, güvenlik görevlisinin yerinde olmamasını fırsat bilerek elleriyle kapıyı açarak daireye girdikleri görüldü. Şüphelilerin bir süre sonra çaldıklarıyla birlikte binadan çıkarken de güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

ISTANBUL---BAKIRKOYDE-REZIDANSTAN-HIRSI_626767_185656

YENİ HIRSIZLIK HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada kimliğini belirlediği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelileri takibe alan polis 2 kişiyi yeni bir hırsızlık hazırlığındayken Bakırköy’de gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden E.G.’nin daha önceden 38 suç kaydı bulunduğu, 13 ayrı suçtan arandığı belirlendi. E.G.’nin ise hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli N.Ç.’nin ise poliste daha önceden 25 suç kaydı olduğu belirlendi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISTANBUL---BAKIRKOYDE-REZIDANSTAN-HIRSI_626770_185656

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Dehşet anları! Sinsice takip edip, kadını yumruklayıp taciz ettiDehşet anları! Sinsice takip edip, kadını yumruklayıp taciz etti
Tutuklu İmamoğlu'na ilk ziyaretTutuklu İmamoğlu'na ilk ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Bakırköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı

Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

Mansur Yavaş: 'Bu benim son dönemim'

Mansur Yavaş: 'Bu benim son dönemim'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.