Bakırköy'de sahil yolundaki cinayete ilişkin 9 şahıs gözaltında

Bakırköy sahil yolunda Ünal Bahçeci'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Sahil Yolunda, 17 Aralık günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NTZ 242 plakalı aracında seyir halinde ilerleyen Ünal Bahçeci isimli vatandaşa kişi veya kişilerce ateş açılmıştı. Olay sonrası silahlı şahıslar olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Bahçeci ise, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

4 ŞEHİRDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayın failleri ve onlarla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Sinop'ta polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 9 şahıs gözaltına alındı, şahısların kolluk kuvvetlerindeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

19 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
