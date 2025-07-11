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Baklava içindeki paralar gündem olmuştu! Özel'den 'kumpas' iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var"

CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı Manavgat iddiası geldi. Baklava kutularıyla para aldığı görülen ve tutuklanan kişinin 1 ay önce kaçak içki ve uyuşturucudan yakalandığını iddia ederek itirafçı yapıldığını aktardı. Özel açıklamasının devamında "Onu bir ay boyunca eğittiler. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar" diye konuştu.

Baklava içindeki paralar gündem olmuştu! Özel'den 'kumpas' iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var"
Recep Demircan

CHP lideri Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen mitingde konuştu. Manavgat Belediyesi'nde baklava kutusu içindeki para görüntüleri gündem olmuştu. Özel'den kumpas iddiası geldi. Görüntülerdeki kişiyle ilgili Özel "Onu bir ay boyunca eğittiler. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Peki, plan ne? Baklavacıyı aldılar. Kendilerince itirafçı yaptılar" dedi.

Baklava içindeki paralar gündem olmuştu! Özel den kumpas iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var" 1

Özel'in açıklamasından satır başları:

"RAPOR GELDİ, GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

"Manavgat'ta hepimizi üzen görüntüler ortaya çıktı. Yalan yok, montaj değilse hepsini atacağız dedik. Rapor geldi, önümüzdeki günlerde raporun gereğini yapacağız.

Baklava içindeki paralar gündem olmuştu! Özel den kumpas iddiası: "Onu bir ay boyunca eğittiler, elimizde görüntüler var" 2

"BİR AY BOYUNCA EĞİTTİLER"

Günlerdir baklavacı var ya, polis geliyor ya aç kutuyu diyor açıyor. O baklavacıyı polis 1 ay önce kaçak içkiden ve yüzde 99 uyuşturucuyla yakalamış. Onu bir ay boyunca eğittiler. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Peki, plan ne? Baklavacıyı aldılar. Kendilerince itirafçı yaptılar. Baklavacı 4 isim söyledi, 4'ünü de içeri aldılar. Meclis seçimiyle Manavgat'ı AK Parti'ye geçirmeye çalıştılar."

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Anahtar Kelimeler:
antalya Özgür Özel CHP
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