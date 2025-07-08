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Baklava kutusunda 110 bin euro çıkmıştı! Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı

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Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ‘rüşvet' soruşturması kapsamında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı.

4 Temmuz tarihinde Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ‘Rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gündür gözaltına bulunan ve aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 25'i, bugün sabah saatlerinde otobüslerle Manavgat Adliyesi'ne getirildi.

Baklava kutusunda 110 bin euro çıkmıştı! Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı 1

TUTUKLANDI

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken, rüşvet olayında baklava kutusunda 110 bin euro ile yakalanan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (İHA)

Baklava kutusunda 110 bin euro çıkmıştı! Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı 2
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat rüşvet
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