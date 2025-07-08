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Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in ifadesi ortaya çıktı

CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in ifadesine ulaşıldı. Baklava kutusundan çıkan para görüntüleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Tüter'in 'komisyon' iddiası dikkat çekti.

Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in ifadesi ortaya çıktı
Devrim Karadağ

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet aldıktan sonra suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda belediye binasında arama yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Yapı Kontrol Müdürü H.K., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi.

110 BİN EURO ALDIĞINI KABUL ETTİ

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in savcılıktaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Tüter, 110 bin euro aldığını kabul etti ancak belediye makamında aldığı paraların iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına alınmadığını iddia etti. Bu tutarın komisyon olduğunu savundu.

Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter in ifadesi ortaya çıktı 1

GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ

MASAK raporları, HTS kayıtları ve banka havaleleriyle belgelenen rüşvet çarkıyla ilgili suçlamaları da kabul etmedi. İtirafçı olan Mehmet Engin Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı sayısı 34'ten 41'e yükseldi. Bunlardan 37'si gözaltına alındı.

Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter in ifadesi ortaya çıktı 2

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat CHP rüşvet belediye rüşvet operasyonu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu belediye başkanları boşuna vermiyor adaylık için milyon dolarları 5 yıl görev süresinde alacağı maaaşın 5-10 katını adaylık için veriyor sıkıntı burda başlıyor bence tek chp belesiyeleri değil tüm belesiyelerin denetlenmesi lazım parti gözetmeden o zaman halkada kime güveneceğini daha iyi görür
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