Baklavacıda mide bulandıran görüntü: Sosyal medyada hızla yayıldı! İşletme sahibi eski personeli suçladı

Mide bulandıran olay, Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan baklava satışının yapıldığı bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir faaliyette olan işletmede çekmecede ve yerlerde gezen farenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Kamuoyunda infial oluşturan görüntüler üzerine inceleme başlatan ekipler harekete geçti. Akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntüler üzerine hızla işletmeye giden Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmedeki faaliyeti durdurdu.

Sabah saatlerinde Zabıta ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri birlikte işletmede denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde ürünlerden numuneler alınırken, tutanaklar tutuldu. Öte yandan içerideki soğutucunun alt kısmında da fare pisliğine rastlandığı öğrenildi.

İşletme sahibi ise görüntülerin eski bir personeli tarafından kurgulandığını iddia ederek, konu hakkında suç duyurusunda bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

(İHA)