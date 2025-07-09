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Baklavacıda mide bulandıran görüntü: Sosyal medyada hızla yayıldı! İşletme sahibi eski personeli suçladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde baklava satışının yapıldığı bir iş yerindeki fare görüntüleri sosyal medyaya geniş yankı buldu. Paylaşılan görüntülerin ardından ekipler iş yerinde denetim yaparak ürünlerden numune aldı. İşletme sahibi, görüntülerin eski bir personeli tarafından kurgulandığını iddia ederken, konu hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Baklavacıda mide bulandıran görüntü: Sosyal medyada hızla yayıldı! İşletme sahibi eski personeli suçladı

Mide bulandıran olay, Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan baklava satışının yapıldığı bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir faaliyette olan işletmede çekmecede ve yerlerde gezen farenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Baklavacıda mide bulandıran görüntü: Sosyal medyada hızla yayıldı! İşletme sahibi eski personeli suçladı 1

Kamuoyunda infial oluşturan görüntüler üzerine inceleme başlatan ekipler harekete geçti. Akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntüler üzerine hızla işletmeye giden Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmedeki faaliyeti durdurdu.

Baklavacıda mide bulandıran görüntü: Sosyal medyada hızla yayıldı! İşletme sahibi eski personeli suçladı 2

Sabah saatlerinde Zabıta ile Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri birlikte işletmede denetim gerçekleştirildi.

Baklavacıda mide bulandıran görüntü: Sosyal medyada hızla yayıldı! İşletme sahibi eski personeli suçladı 3

Denetimlerde ürünlerden numuneler alınırken, tutanaklar tutuldu. Öte yandan içerideki soğutucunun alt kısmında da fare pisliğine rastlandığı öğrenildi.

Baklavacıda mide bulandıran görüntü: Sosyal medyada hızla yayıldı! İşletme sahibi eski personeli suçladı 4

İşletme sahibi ise görüntülerin eski bir personeli tarafından kurgulandığını iddia ederek, konu hakkında suç duyurusunda bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

Baklavacıda mide bulandıran görüntü: Sosyal medyada hızla yayıldı! İşletme sahibi eski personeli suçladı 5

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Efeler baklava fare
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