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Balçığa saplanan leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı’nda balçıkta mahsur kalan leylek, balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balçığa saplanan leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Olay, İnegöl’e bağlı Hamzabey Mahallesi mevkiindeki Boğazköy Barajı’nda meydana geldi. Barajda balık tutan vatandaşlar, bir leyleğin balçık içerisinde çırpındığını fark etti.

Leyleğin kendi imkanlarıyla kurtulamadığını gören balıkçılar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, leyleğin bulunduğu noktaya ulaşarak dikkatli bir çalışma gerçekleştirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle balçık içerisinden çıkarılan leyleğin bitkin düştüğü görüldü. Kurtarılan leylek, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.

Balıkçıların duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde leylek, tedavi altına alınarak koruma altına alındı.

Balçığa saplanan leyleğin imdadına itfaiye yetişti 1

Balçığa saplanan leyleğin imdadına itfaiye yetişti 2

Balçığa saplanan leyleğin imdadına itfaiye yetişti 3

Balçığa saplanan leyleğin imdadına itfaiye yetişti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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