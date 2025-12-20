HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Balçova’da kentsel dönüşüm yıkımı: Komşu binada hasar oluştu

İzmir’in Balçova ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bina yıkımı sırasında bitişikte bulunan bir apartmanda hasar meydana geldi. Balçova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmasında oluşan zararın belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.

Balçova’da kentsel dönüşüm yıkımı: Komşu binada hasar oluştu

Edinilen bilgilere göre, Eğitim Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ömrünü tamamladığı gerekçesiyle bir bina, Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Ancak çalışmalar sırasında yaşanan sarsıntı ve bazı teknik aksaklıklar nedeniyle bitişikte yer alan Halimağa Apartmanı da etkilendi. Yıkım esnasında apartmanın dış cephesinde ve bazı duvar bölümlerinde hasar oluştu. Durumu fark eden bina sakinleri kısa süreli panik yaşarken, olayın ardından belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, yıkım sırasında zarar gören apartmandaki hasarın belediye ekipleri tarafından en kısa sürede giderileceği ve oluşan tüm masrafların Balçova Belediyesi tarafından karşılanacağı öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozduKırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu
Tokat’ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildiTokat’ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.