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Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutulması orucu etkiler mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
25.02.2025 20:25
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Oruç tutarken insanların aklına birçok farklı konu takılabilmektedir. Oruçluyken iftar zamanına kadar bir şeyler yenilip içilmemesi gerekmektedir. Bazı kişiler oruç tutarken çeşitli nedenlerden kaynaklı balgam yutabilmekte ve bu durumun orucu bozmasından korkmaktadır. Balgam, genellikle öksürük yoluyla vücuttan atılan, kalın bir forma sahip mukus olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, balgam yutmak orucu bozar mı, oruçluyken balgam yutulması orucu etkiler mi?

Balgam yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken balgam yutulması orucu etkiler mi?

Çoğu kişi dönem dönem grip, nezle, solunum yolu enfeksiyonu gibi çeşitli hastalıklara yakalanabilmektedir. Özellikle bronş ve akciğer bölgesini etkileyen rahatsızlıklar neticesinde birçok kişide balgam sorunu görülebilmektedir. Bu sorun ramazan ayına denk geldiğinde ise kafalarda çeşitli soru işaretlerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Çoğu insan öksürme esnasında gelen balgamı çıkarmak yerine yuttuğunda orucunun bozulabileceğini düşünmektedir.

Balgam yutmak orucu bozar mı?

Oruç tutarken orucun bozulmamasına dikkat etmek ve yeme içme gibi alışkanlıklardan kaçınmak, en dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Oruçlu iken kimi kişiler sigara içmekten, akciğer hasarından, sinüzitten, alerjim astımdan ya da kronik bronşitten ötürü çok fazla öksürük krizi yaşayabilmekte ve bu durum sonucunda balgam problemi ortaya çıkabilmektedir.

Balgam zararlı maddelerin girişini engellemek için vücudun verdiği bir tepki niteliğindedir. Akciğer bölgesinde solunum yolları aracılığı ile üretilen balgam, solunum yolunun daha nemli kalmasını sağlamaktadır. Şeffaf renge sahip olan balgam ciddi bir hastalık belirtisi olmazken koyu ya da kanlı balgam hayatı tehdit edici bir hastalığı işaret ediyor olabilmektedir. Balgam vücudun kendi ürettiği bir mukus olduğundan yutulduğunda oruç bozulmamaktadır.

Oruçluyken balgam yutulması orucu etkiler mi?

Sahur vaktinden iftar saatine kadar geçen süreçte bir şeylerin yenilip içilmemesi, oruç tutma manasına gelmektedir. Oruçluyken bazı insanlar aniden üşütebilir ve hastalanabilir. Bu tür hastalık neticesinde öksürük sorunu görülebilir ve öksürmekten kaynaklı balgam denilen kalın mukus oluşabilir.

Balgam insan vücuduna ait bir mukus olarak bilinmektedir. İnsan vücudunun kendisinin oluşturduğu balgamı yutmak, orucun bozulmasına sebep olmamaktadır. Bu yüzden insanlar yanlışlıkla gelen balgamı yuttuğunda orucunun bozulduğunu düşünmemelidir. Balgam ister az ister çok olsun, yutulduğunda oruç üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ancak yine de gelen balgamın yutulmaması ve dışarıya atılması, vücudun mikroplarla savaşması yönünden ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü balgamın kendi bünyesinde enfeksiyon gibi bir durum olabilir ve bu durum daha ileri sağlık sorunlarının görülmesine yol açabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan balgam ramazan ayı
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