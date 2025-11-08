HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balık artıklarını yemek isteyen kedinin ağzı ve ayağına olta kancası battı

Çanakkale’de ağzına olta kancası takılan kedi vatandaşlardan adeta yardım istedi.

Balık artıklarını yemek isteyen kedinin ağzı ve ayağına olta kancası battı

Çanakkale’de ağzına olta kancası takılan kedi vatandaşlardan adeta yardım istedi. Duyarlı anne kız kediyi veterinere götürerek tedavisini gerçekleştirdi.

Balık artıklarını yemek isteyen kedinin ağzı ve ayağına olta kancası battı 1

Çanakkale’nin Biga ilçesi Hamdibey mahallesi Gökkuşağı Parkı içinde olta kancası bulunan balık artıkları dikkatsiz şekilde park kenarına bırakıldı. Balık artıklarını yemek isteyen kedilerden birinin ise ağzına ve bacağına olta kancası takıldı. Kedi o sırada parkta oturan Tuana Aykut’un yanına adeta yardım istemek için gitti.

Balık artıklarını yemek isteyen kedinin ağzı ve ayağına olta kancası battı 2

Aykut, durumu anlayınca kediyi annesi Duygu Kural Aykut ile beraber veterinere götürdü. Kedi veterinerdeki tedavisi ardından sağlığına kavuştu.

Balık artıklarını yemek isteyen kedinin ağzı ve ayağına olta kancası battı 3

Balık artıklarını yemek isteyen kedinin ağzı ve ayağına olta kancası battı 4

Olayı anlatan anne Duygu Kural Aykut, "Kızım parkta otururken yanlarına bir kedi geliyor. Kedinin ağzından sarkan ipi fark ediyorlar. Sonra yakalayıp ağzını açıp bakmışlar. Diline batan kancayı görmüşler. Onun üzerine beni arayarak durumu anlattı. Hemen veterinere götürelim dedim. O sırada kedi uzaklaşmaya başlarken kızım arkasından gidiyor. Kedi resmen neden böyle olduğunu gösterir gibi o atık yiyeceklerin olduğu yere gidiyor kedi. Orda o balık kafalarından kancaların battığını anlıyoruz. Sonra hemen veteriner Pınar hanımı aradık veterineri kapatmasına rağmen koşa koşa gelerek açtı kliniği. Kedinin her yerini kontrol etti. Aynı zamanda bacağının üzerine de bir kanca battığını fark etti. Sonrasında kancaları çıkardı, antibiyotik iğnelerini ve gelmişken aşılarını da yaptı. Bize o şekilde teslim etti" dedi.

Balık artıklarını yemek isteyen kedinin ağzı ve ayağına olta kancası battı 5Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdiİstanbul’dan köyüne dönen gıda mühendisi kadın yeşil mirası renklendirdi
Yüksekova’da görenleri gülümseten anlar: Arızalan zırhlı araca vatandaş imecesiYüksekova’da görenleri gülümseten anlar: Arızalan zırhlı araca vatandaş imecesi

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.