Balık avlarken düştüğü Aras Nehri’nde kayboldu

Iğdır’da oturan bir grup arkadaş Ermenistan sırına yakın Bayraktutan köyü kırsalına giderek Aras Nehri’nde balık tutmaya çalıştı. Akşam saatlerine doğru İsmail Adir, ayağı kayması sonucu nehre düştü.

Arkadaşlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Adir gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Adir için bölgeye dalgıçlar gönderildi. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır