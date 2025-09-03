Balık tansiyonu yükseltir mi? Balığın tansiyona etkisi

Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olan her insanın haftalık beslenme listesine dahil ettiği balık farklı pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanabilmektedir. Omega 3 yağ asitlerinden vitaminlere, proteinlerden minerallere birçok farklı bileşen içeren balık vücut fonksiyonlarını destekleyici etkiye de sahiptir. Kalp sağlığını koruyan balık çok yüksek besin değerlerine sahiptir.

Balık, farklı türleri ile çok yüksek oranlarda omega 3 yağ asidi içermektedir. Damarların esnekliğini arttıran bu yağ asitleri kan basıcı üzerinde de etkilidir ve kan akışını da düzenler. Kalp ritim bozukluklarını önleyici etkisi de bulunan yağ asitlerini içeren balık birçok vitamin ve mineral de barındırmaktadır. Zengin bir mineral ve vitamin kaynağı olan balıkta şu vitaminler ve mineraller yer almaktadır:

Hücre hasarlarını önleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici selenyum

Kemik sağlığı için son derece önemli olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini

Trioid hormonlarının üretilmesinde önemli rolü bulunan iyot

Sinir sistemi fonksiyonlarını destekleyici etkisi bulunan ve enerji metabolizmasını arttıran B12 vitamini

Balık ayrıca yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayan, kas gelişimini destekleyen, tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olan protein açısından da oldukça zengin bir besin değerine sahiptir.

Balık tansiyonu yükseltir mi?

Birçok faydası bulunan balık insan sağlığı için her çeşidi ile şu yararlara sahiptir:

Kalp sağlığını koruyucudur.

Göz sağlığına iyi gelir.

Saç sağlığını korur.

Cilt sağlığını destekler.

Beyin işlevlerini güçlendirir.

Depresyon ihtimalinin önüne geçer.

Kilo kontrolünü sağlamada etkilidir.

Kalp krizi riskini azaltır.

Felç olasılığını azaltır.

Yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Yüksek derecede protein içeren balık, bu özelliği nedeni ile tansiyon üzerinde etkilidir. Proteinin tansiyonu düşürücü etkisi nedeni ile balık da tansiyonu dolaylı olarak düşürme özelliğine sahip bir besin olarak kabul edilmektedir. Özellikle ton balığının tansiyonu düşürücü etkisi bilinmektedir.

Balığın tansiyona etkisi nedir?

Tansiyon üzerinde etkisi olan birçok besin gibi balık da içerdiği bileşenler nedeni ile tansiyon hastaları için bazı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu yüzden düzenli balık tüketimi için mutlaka doktora danışmalı ve bir doktor önerisi ya da yönlendirmesi ile doktorun belirttiği miktarlarda balık tüketilmelidir.

Omega 3 yağ asitleri bakımından son derece zengin bir besin olan balık inflamasyonu azaltma etkisine sahiptir. Özellikle uskumru, somon ve sardalye ile benzeri balık türleri kan basıncını düşürme konusunda son derece etkilidir. Tansiyonu düşürmek için bu balık türlerinin tüketilmesi önerilmektedir. Protein açısından çok zengin bir besin olan balık tansiyon düşürme konusunda tercih edilen bir yiyecek olarak kabul edilmektedir. Somon, mezgit, ton balığı türlerinin kan basıncını düzenleyerek tansiyonu düşürdüğü bilinmektedir.

Bir hafta içinde 2 öğün balık tüketmenin vücudun gereksinim duyduğu omega yağ asitlerinin alınmasını sağlamaktadır. Ancak yine de özellikle tansiyon hastalarının kullandıkları ilaçların içeriği de dahil olmak üzere balık tüketirken mutlaka doktora danışması önerilmektedir. Yüksek tansiyon problemi olan kişilere genel olarak omega 3 içeriğinin zenginliği ile bilinen balık tüketmeleri önerilmektedir. Ancak ilaç kullanan kronik bir tansiyon hastalığı bulunan kişilerin mutlaka doktora danışarak doktorun önerdiği miktarlarda balık tüketmesi gerekmektedir.