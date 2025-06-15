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Balık tutarken dengesini kaybetti! Metrelerce yüksekten düştü

Mersin'de şelalede balık tutarken dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek yaralanan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Balık tutarken dengesini kaybetti! Metrelerce yüksekten düştü
Begüm Özkaynak

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı üzerindeki şelalede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki M.D., şelale çevresinde balık tuttuğu sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yüksekten aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
balık Mersin
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