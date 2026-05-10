Balık tutmak için gittiği sulama kanalında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla sulama kanalına giden Mehmet Sezer (49), dengesini kaybederek kanala düştü. Sezer'in suya düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BALIK TUTMAK İÇİN GİTTİ CANINDAN OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. AFAD, vatandaşlar ve Tekirdağ'dan gelen dalgıç polisler tarafından sulama kanalında başlatılan arama çalışmaları sonucunda Mehmet Sezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Sezer'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

