Kayalıklara sıkışan yunusu polis memuru kurtardı

Samsun’un Bafra ilçesinde sahilde kayalıklara sıkışan yunus, polis memuru tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis memuru Erkan Yıldırım’ın duyarlı davranışı takdir topladı.

Bafra sahilinde babasıyla birlikte mendireğe giden polis memuru Erkan Yıldırım, çevrede bulunan bir vatandaşın "Balık sıkışmış" demesi üzerine kayalıkların bulunduğu bölgeye yöneldi. Kayalıklar arasında çırpınan yunusu fark eden Yıldırım, durumu hemen haber merkezine bildirerek itfaiye ekiplerini çağırdı.

KAYAYA SIKIŞAN YUNUSU BÖYLE KURTARDILAR

Ekipler olay yerine ulaşana kadar harekete geçen Yıldırım, ip yardımıyla kayalıklara sıkışan yunusu bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra vatandaşların da desteğiyle yunus yeniden denize bırakıldı.

POLİS MEMURUN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis memuru Erkan Yıldırım’ın duyarlı davranışı takdir topladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

