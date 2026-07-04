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Balık tutmaya gitti, çay kenarında bisikleti ve oltası bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde balık tutmaya giden gencin çay kenarında bisiklet ve oltası bulununca arama çalışması başlatıldı.Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Çevriksu Mahallesi’nde Malabadi Çayı’na balık tutmaya giden Abdullah Yanık’tan haber alamaya ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Balık tutmaya gitti, çay kenarında bisikleti ve oltası bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde balık tutmaya giden gencin çay kenarında bisiklet ve oltası bulununca arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Çevriksu Mahallesi’nde Malabadi Çayı’na balık tutmaya giden Abdullah Yanık’tan haber alamaya ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ANDA ve Diyarbakır ile Batman’dan itfaiye ekibi yönlendirildi. Çay kenarında Yanık’a ait bisiklet ve oltası bulundu. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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