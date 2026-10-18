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Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir’de çarşı içerisindeki bir balıkçının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Belediye Sokak’ta bulunan Taşbaşı Çarşısı’nda meydana geldi.

Balıkçı bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir’de çarşı içerisindeki bir balıkçının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve esnafın müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Belediye Sokak’ta bulunan Taşbaşı Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşıda faaliyet gösteren bir balıkçı dükkanının bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen dumanı ve alevleri fark eden çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bacaya müdahale ederek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler bacanın çıkış nedenine ilişkin inceleme yaptı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir
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