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Balıkçı teknelerinden tören geçişi: TCG Anadolu ve kortej aynı karede

Samsun’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında balıkçı tekneleri tören geçişi gerçekleştirdi. TCG Anadolu ve kortej aynı karede yer aldı.

Balıkçı teknelerinden tören geçişi: TCG Anadolu ve kortej aynı karede

Kutlama programı kapsamında Samsun Limanı’nda düzenlenen etkinlikte, çok sayıda balıkçı teknesi; kolluk kuvvetlerine, kamu kurumlarına ait gemi ve botlarla birlikte kortej oluşturdu. Tekneler, Tütün İskelesi-Kurtuluş Yolu mevkisindeki vatandaşları siren sesleri ve bayraklarla selamladı.
Tören geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopter de havadan destek verirken, açıkta demirli bulunan TCG Anadolu Gemisi ile balıkçı tekneleri aynı karede ilgi çekici görüntüler oluşturdu.
Gösterinin ardından tekneler limandan ayrıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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