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Balıkçı teknesinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 92 kaçak göçmen yakalandı.

Balıkçı teknesinde çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında balıkçı teknesinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu bilgisi aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ve botu tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durduruldu. İtalya rotasındaki teknede yapılan kontrollerde 26'sı çocuk 92 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan organizatörle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Edirne
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