HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkçılar av sezonunun açılmasını teknelerde meşale yakarak kutladı

Balık sezonunun başlaması ile birlikte Sakaryalı balıkçılar, gerçekleşen tören eşliğinde Karadeniz’e açılarak ‘vira bismillah’ dedi.Balık avlanma sezonu 1 Eylül itibari ile yeniden başlayacak olması sebebi ile Sakarya’nın Kocaali ilçesinde balıkçılar tören düzenlendi.

Balıkçılar av sezonunun açılmasını teknelerde meşale yakarak kutladı

Balık sezonunun başlaması ile birlikte Sakaryalı balıkçılar, gerçekleşen tören eşliğinde Karadeniz’e açılarak ‘vira bismillah’ dedi.
Balık avlanma sezonu 1 Eylül itibari ile yeniden başlayacak olması sebebi ile Sakarya’nın Kocaali ilçesinde balıkçılar tören düzenlendi. Melenağzı Barınağı’nda düzenlenen törende, katılımcılara balık ekmek dağıtıldı.

BALIKÇILAR ‘VİRA BİSMİLLAH’ DEDİ

Tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun nezaretinde meşaleler yakarak Karadeniz’e açılıp yasağın kalkmasını kutladı. Balıkçılar, bu senin verimli geçmesi ümidiyle ‘vira bismillah’ dedi.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralıKastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya av sezonu balıkçılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

ABD'deki zirvede ne konuşulduğu ortaya çıktı: "Beyaz Saray'da anlaştık"

ABD'deki zirvede ne konuşulduğu ortaya çıktı: "Beyaz Saray'da anlaştık"

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İçeri nasıl girdiği ortaya çıktı: Görevlilere bunu söylemiş

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

İstanbul'da sokak ortasında infaz! "Bu sefer işini tamamen bitirdiler"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.