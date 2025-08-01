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Balıkesir 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak.

Balıkesir 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33°C'ye yükselecek. Gece ise sıcaklık 20°C civarında kalacak. Nem oranı %66 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı 4.47 km/s olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 2 Ağustos Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 33°C ile 21°C arasında değişecek. 3 Ağustos Pazar günü ise hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 35°C ile 20°C arasında seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanılmalı. Şapka takmak ve bol su içmek olası sağlık sorunlarını önleyebilir. Yüksek sıcaklıklar bitki örtüsü üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olunmalı. Ateş yakılmamalıdır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu kişiler, serin ortamlarda vakit geçirmeli ve düzenli su içmelidir. Yüksek nem oranı, vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Rüzgar hızının düşük olması, hava kirliliği seviyelerinin artmasına yol açabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için sorun oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca, hava kalitesini takip etmek gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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