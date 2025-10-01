Balıkesir 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah %85, gece ise %77 civarında olacak.
Perşembe günü hava sıcaklığı gündüz 23°C, gece 12°C civarında olacak. Açık hava koşulları devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı ise %42 civarında tahmin ediliyor.
Cuma günü gündüz hava sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 13°C civarında olacak. Açık hava koşulları sürecek. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı %34 civarında olacak.
Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 17°C olacak. Bölgesel düzensiz yağmur yağışları görülecek. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 26 km hızla esecek. Nem oranı %65 civarında Tahmin ediliyor.
Pazar günü gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 15°C civarında olacak. Bölgesel düzensiz yağmur yağışları devam edecek. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 26 km hızla esecek. Nem oranı %86 civarında tahmin edilmektedir.
Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle Cumartesi ve Pazar günlerinde yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır. Sıcaklıklar gündüz 20°C’nin üzerinde, gece ise 10°C civarında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Buna uygun giyinmek önemlidir. Rüzgar hızının artabileceği de göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli kalmak önerilir.
