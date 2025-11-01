Balıkesir 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken bulutlulukla birlikte 19°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %81. Rüzgar hızı ise 11.6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:40'ta, gün batımı ise 18:06'da gerçekleşecek.

2 Kasım Pazar günü hava koşullarında hafif değişiklikler olacak. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %81, değişken bulutluluk görülecek. 3 Kasım Pazartesi günü sıcaklık 9°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %65, parçalı az bulutlu bir hava bekleniyor. 4 Kasım Salı günü sıcaklık 14°C ile 19°C arasında olacak. Nem oranı yine %81, bulutlu bir hava öngörülüyor.

5 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklar 12°C ile 17°C arasında olacak. Nem oranı %81, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 6 Kasım Perşembe günü sıcaklık 13°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %81, bulutlu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. 7 Kasım Cuma günü, sıcaklık 14°C ile 17°C arasında olacak. Nem oranı %81, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalıyız. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol ediniz. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı sağlar. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerin daha dikkatli olması önerilir. Bu dönemde hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanmalıdır.